حبيب خضر لرئيس الجمهورية: و لا تحدثنا بعد اليوم عن احترامك للدستور

Dimanche 21 Juillet 2019
باب نات - قال النائب عن حركة النهضة الحبيب خذر في رسالة توجه بها الى رئيس الجمهورية أن السبسي ليس له اي عذر يجعله لا يوقع القانون الانتخابي الجديد وفق تعبيره.
واضاف خضر مخاطبا السبسي ''خطابك لن يبرر هذا الخرق المتعمد للدستور الذي انتُخبت لحمايته من الخرق.
وتابع حبيب خضر " لا تحدثنا بعد اليوم عن احترامك للدستور والمؤسسات، فهذا الصنيع لا أظنه حصل بنفس الكيفية حتى تحت منظومة الاستبداد".
وفي ما يلي نص الرسالة كاملة:
"رسالة مفتوحة للسيد رئيس الجمهورية السيد محمد الباجي قائد السبسي،
السيد الرئيس: لا عذر لعدم الختم
أعلن مستشاركم اليوم أنك لم تختم مشروع القانون المعدل للقانون الانتخابي !!! كان يمكن للعجز أن يبرر عدم الختم، أما ومستشارك يبرره برفضك للمضامين، ويعلن أنك ستتوجه بخطاب في الغرض !!!! أقول أنك محاط بناصحي السوء،
السيد الرئيس، كان يمكنك أن تطعن في الدستورية أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتقدم ربما من الحجج ما لم يفلح غيرك في تقديمه ولعلك كنت تتحصل على قرار مختلف عن القرار الصادر بدستورية مشروع القانون، وكان يغنيك بعد ذلك أن تمارس حق الرد وتطلب من المجلس اعادة النظر في النص، فتكون متسقا مع احترام صلاحيات السلطة التشريعية، بل وكان يمكنك أن تطلب الاستفتاء حول مشروع القانون، فتكون متسقا مع الاحتكام للشعب مصدر السلطات، وتكون في الحالتين ممن يتحرك ضمن دائرة المقتضيات الدستورية.
السيد الرئيس، تترك كل تلك الخيارات الدستورية وتتعمد التصرف خارج الدستور !!!
اختلفت معك في عديد الخيارات وباركت بعض الخيارات ولكن ما كنت أرجو لك هذه الخاتمة لمدتك الرئاسية !!!
لا تحدثنا بعد اليوم عن احترامك للدستور والمؤسسات، فهذا الصنيع لا أظنه حصل بنفس الكيفية حتى تحت منظومة الاستبداد.
السيد الرئيس، أيا كان ما ستقوله في خطابك فهو لا يبرر هذا الخرق المتعمد للدستور الذي انتُخبت لحمايته من الخرق!!!
السيد الرئيس، هداك الله لما فيه احترام الدستور والقانون."
واضاف خضر مخاطبا السبسي ''خطابك لن يبرر هذا الخرق المتعمد للدستور الذي انتُخبت لحمايته من الخرق.
وتابع حبيب خضر " لا تحدثنا بعد اليوم عن احترامك للدستور والمؤسسات، فهذا الصنيع لا أظنه حصل بنفس الكيفية حتى تحت منظومة الاستبداد".
وفي ما يلي نص الرسالة كاملة:
"رسالة مفتوحة للسيد رئيس الجمهورية السيد محمد الباجي قائد السبسي،
السيد الرئيس: لا عذر لعدم الختم
أعلن مستشاركم اليوم أنك لم تختم مشروع القانون المعدل للقانون الانتخابي !!! كان يمكن للعجز أن يبرر عدم الختم، أما ومستشارك يبرره برفضك للمضامين، ويعلن أنك ستتوجه بخطاب في الغرض !!!! أقول أنك محاط بناصحي السوء،
السيد الرئيس، كان يمكنك أن تطعن في الدستورية أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتقدم ربما من الحجج ما لم يفلح غيرك في تقديمه ولعلك كنت تتحصل على قرار مختلف عن القرار الصادر بدستورية مشروع القانون، وكان يغنيك بعد ذلك أن تمارس حق الرد وتطلب من المجلس اعادة النظر في النص، فتكون متسقا مع احترام صلاحيات السلطة التشريعية، بل وكان يمكنك أن تطلب الاستفتاء حول مشروع القانون، فتكون متسقا مع الاحتكام للشعب مصدر السلطات، وتكون في الحالتين ممن يتحرك ضمن دائرة المقتضيات الدستورية.
السيد الرئيس، تترك كل تلك الخيارات الدستورية وتتعمد التصرف خارج الدستور !!!
اختلفت معك في عديد الخيارات وباركت بعض الخيارات ولكن ما كنت أرجو لك هذه الخاتمة لمدتك الرئاسية !!!
لا تحدثنا بعد اليوم عن احترامك للدستور والمؤسسات، فهذا الصنيع لا أظنه حصل بنفس الكيفية حتى تحت منظومة الاستبداد.
السيد الرئيس، أيا كان ما ستقوله في خطابك فهو لا يبرر هذا الخرق المتعمد للدستور الذي انتُخبت لحمايته من الخرق!!!
السيد الرئيس، هداك الله لما فيه احترام الدستور والقانون."
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Par:keyser3050 (France )
Sur: سلسبيل القليبي: عدم ختم رئيس الجمهورية لتعديلات القانون الانتخابي في الآجال القانونية يعتبر خرقا للدستور