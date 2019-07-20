Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Rouhi Rouhek  

صورة اليوم: الجزائر وتونس بلد واحد وشعب واحد

Samedi 20 Juillet 2019

Samedi 20 Juillet 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة معبرة جدا من منطقة حاسي فريد من ولاية القصرين لعدد من الجماهير التونسية وهي تضع الاعلام الجزائرية قبل المباراة.
والصورة ابلغ مثال على شعار" تونس والجزائر بلد واحد وشعب واحد".



  
  
     
  
rtt-44c84dc942998b8753e03005a586e435-2019-07-20 16:45:17






0 de 0 commentaires pour l'article 186087



En continu

السبت 20 جويلية 2019 | 17 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:21 19:38 16:16 12:33 05:15 03:29
33°
 33° % 43 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
33°-2436°-2334°-2335°-2336°-25
  • Avoirs en devises
    15937,6

  • (19 juill)
  • Jours d'importation
    89
  •              1 € = 3,22640 DT        1$ =2,87050 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juill)   937,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563638889|186087 365|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires