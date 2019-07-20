صورة اليوم: الجزائر وتونس بلد واحد وشعب واحد

Samedi 20 Juillet 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة معبرة جدا من منطقة حاسي فريد من ولاية القصرين لعدد من الجماهير التونسية وهي تضع الاعلام الجزائرية قبل المباراة.
والصورة ابلغ مثال على شعار" تونس والجزائر بلد واحد وشعب واحد".
والصورة ابلغ مثال على شعار" تونس والجزائر بلد واحد وشعب واحد".
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