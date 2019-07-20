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صحبي بن فرج : السّبسي لم يظهر منذ 5 جويلية وحافظ يتكلّم باسمه فهل رفض الامضاء أم هو معزول عاجز ؟؟

Samedi 20 Juillet 2019

Samedi 20 Juillet 2019
باب نات - عبّر القيادي بحركة تحيا تونس صحبي بن فرج عن حيرته واستغرابه اثر ظهور نجل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، حافظ السبسي وما صرّح به حول ختم القانون الانتخابي.

وفي تدوينة نشرها الجمعة 19 جويلية تساءل بن فرج قائلا "هل رفض الرئيس الإمضاء؟ أم أنه في الواقع معزول. في قصر قرطاج ، عاجز عن الإمضاء وفاقد للسيطرة على قراره؟
واستبعد بن فرج أن يكون عدم ختم القانون الانتخابي خاصة بعد أن أقرته هيئة دستورية القوانين قرار اتخذه رئيس الجمهورية.


في المقابل أشار بن فرج إلى أن آخر نشاط لرئيس الجمهورية بعد أزمته الصحية يعود إلى 5 جويلية وقال "منذ هذا التاريخ لم يقم باي نشاط، لم يستقبل أحد من المسؤولين على راس الدولة، لم يتصل به أحد هاتفيا، لم يرد قانون الانتخابات الى المجلس (وقد كان بإمكانه ذلك) ولم يمضي عليه ولم يصرح علنا بموقفه ولم يعلم الشعب بقراره ولم يعلّل إقدامه على ارتكاب خرق خطير".

وتابع قائلا "الأغرب والأدهى أن من صرّح على لسان الرئيس وتكلم باسمه وأعلن "قراره" بأنه "لن يُمضي" على التعديلات، لم يكن سوى إبنه السيد حافظ قائد السبسي، ومدير ديوانه السابق السيد رضا بلحاج".

وختم تدوينته بجملة من الأسئلة أبرزها 'هل أن الرئيس قرر بملئ إرادته وبكامل سيادته القيام بخرق جسيم للدستور من أجل إبنه وحليف العائلة؟ أم أن السيد رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة لا يملك فعلا قراره؟ هل أنه عمليا في حالة عجز تام أو مؤقت؟ وهل يتم اخفاء حالة العجز واستغلالها؟؟

  
  
     
  
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