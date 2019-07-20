صحبي بن فرج : السّبسي لم يظهر منذ 5 جويلية وحافظ يتكلّم باسمه فهل رفض الامضاء أم هو معزول عاجز ؟؟

Samedi 20 Juillet 2019
باب نات - عبّر القيادي بحركة تحيا تونس صحبي بن فرج عن حيرته واستغرابه اثر ظهور نجل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، حافظ السبسي وما صرّح به حول ختم القانون الانتخابي.
وفي تدوينة نشرها الجمعة 19 جويلية تساءل بن فرج قائلا "هل رفض الرئيس الإمضاء؟ أم أنه في الواقع معزول. في قصر قرطاج ، عاجز عن الإمضاء وفاقد للسيطرة على قراره؟
واستبعد بن فرج أن يكون عدم ختم القانون الانتخابي خاصة بعد أن أقرته هيئة دستورية القوانين قرار اتخذه رئيس الجمهورية.
في المقابل أشار بن فرج إلى أن آخر نشاط لرئيس الجمهورية بعد أزمته الصحية يعود إلى 5 جويلية وقال "منذ هذا التاريخ لم يقم باي نشاط، لم يستقبل أحد من المسؤولين على راس الدولة، لم يتصل به أحد هاتفيا، لم يرد قانون الانتخابات الى المجلس (وقد كان بإمكانه ذلك) ولم يمضي عليه ولم يصرح علنا بموقفه ولم يعلم الشعب بقراره ولم يعلّل إقدامه على ارتكاب خرق خطير".
وتابع قائلا "الأغرب والأدهى أن من صرّح على لسان الرئيس وتكلم باسمه وأعلن "قراره" بأنه "لن يُمضي" على التعديلات، لم يكن سوى إبنه السيد حافظ قائد السبسي، ومدير ديوانه السابق السيد رضا بلحاج".
وختم تدوينته بجملة من الأسئلة أبرزها 'هل أن الرئيس قرر بملئ إرادته وبكامل سيادته القيام بخرق جسيم للدستور من أجل إبنه وحليف العائلة؟ أم أن السيد رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة لا يملك فعلا قراره؟ هل أنه عمليا في حالة عجز تام أو مؤقت؟ وهل يتم اخفاء حالة العجز واستغلالها؟؟
وفي تدوينة نشرها الجمعة 19 جويلية تساءل بن فرج قائلا "هل رفض الرئيس الإمضاء؟ أم أنه في الواقع معزول. في قصر قرطاج ، عاجز عن الإمضاء وفاقد للسيطرة على قراره؟
واستبعد بن فرج أن يكون عدم ختم القانون الانتخابي خاصة بعد أن أقرته هيئة دستورية القوانين قرار اتخذه رئيس الجمهورية.
في المقابل أشار بن فرج إلى أن آخر نشاط لرئيس الجمهورية بعد أزمته الصحية يعود إلى 5 جويلية وقال "منذ هذا التاريخ لم يقم باي نشاط، لم يستقبل أحد من المسؤولين على راس الدولة، لم يتصل به أحد هاتفيا، لم يرد قانون الانتخابات الى المجلس (وقد كان بإمكانه ذلك) ولم يمضي عليه ولم يصرح علنا بموقفه ولم يعلم الشعب بقراره ولم يعلّل إقدامه على ارتكاب خرق خطير".
وتابع قائلا "الأغرب والأدهى أن من صرّح على لسان الرئيس وتكلم باسمه وأعلن "قراره" بأنه "لن يُمضي" على التعديلات، لم يكن سوى إبنه السيد حافظ قائد السبسي، ومدير ديوانه السابق السيد رضا بلحاج".
وختم تدوينته بجملة من الأسئلة أبرزها 'هل أن الرئيس قرر بملئ إرادته وبكامل سيادته القيام بخرق جسيم للدستور من أجل إبنه وحليف العائلة؟ أم أن السيد رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة لا يملك فعلا قراره؟ هل أنه عمليا في حالة عجز تام أو مؤقت؟ وهل يتم اخفاء حالة العجز واستغلالها؟؟
En continu
- 09:15 حافظ ... صاحب الطابع..
- Hier 23:07 السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية
- Hier 17:38 الانقلاب الأكبر منذ تأسست النهضة..
- Hier 14:23 مرتضى منصور يصف حفيظ الدراجي بالإرهابي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:21
|19:38
|16:16
|12:33
|05:15
|03:29
|
31°
|35°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|35°-25
|36°-24
|34°-24
|35°-24
|37°-25
Follow @babnet_Tunisie
(129 157) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 802) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 94 682) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 358) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 310) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 47 449) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 118) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 871) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 377) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 402) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 597) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 42 521) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 42 299) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 38 980) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 670) البيان الفضيحة..
( 37 476) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 740) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 727) بحركة بهلوانية، خميس قسيلة يوجه رس
( 36 351) نقل جثمان المضيف السعودي الى بلده
( 35 526) ماهر زيد لبسمة الخلفاوي : سيّب علي
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: الدايمي يودع ملف اسقاط مهدي جمعة لديون الاتحاد المقدّرة ب17 مليار في القطب القضائي المالي