Radio Babnet Tunisie On Air: Oulaya - Nadra Min3inik  

الدايمي يودع ملف اسقاط مهدي جمعة لديون الاتحاد المقدّرة ب17 مليار في القطب القضائي المالي

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
باب نات - أعلن الجمعة 19 جويلية، النائب عماد الدايمي أنه قام بايداع ملف مسؤولية رئيس الحكومة الاسبق مهدي جمعة ووزيره للشؤون الاجتماعية عمار الينباعي على محضر الجلسة غير القانوني لاسقاط ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى القطب القضائي المالي.

وأشار الدايمي إلى أن الملف يتضمن وثائق جديدة حول تاريخ تلك الديون وتركيبتها ومختلف مراسلات التذكير بخصوص تلك الديون .. وتسجيلات لتصريحات تؤكد تلك المسؤولية.


وأشار الدايمي إلى أنه قام بايداع ملف ثان لدى القطب القضائي المالي يتعلّق بسلوكيات "الوضع على الذمة" و "الاحالة" على غير الصيغ القانونية والتفرغ النقابي العشوائي مضيفا أن الملف يتضمن قائمات اسمية ومعطيات دقيقة من عدد من الوزارات ومفاجآت صادمة وفق تعبيره.

  
  
     
  
rtt-1853a3cbee8a4f6cd29947643a9b2014-2019-07-19 17:01:19






1 de 1 commentaires pour l'article 186024

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 19 Juillet 2019 à 17h 25m |           
نتمنى أن يفضي الأمر للصلح بدفع رئيس الحكومة السابق الديون التي أسقطها الى خزينة الدولة وما يترتب عليها من خطايا .



Special can 201
    20:00: Sénégal - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الجمعة 19 جويلية 2019 | 16 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:22 19:38 16:16 12:33 05:15 03:28
31°
 31° % 51 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
31°-2237°-2536°-2334°-2435°-23
  • Avoirs en devises
    15937,6

  • (19 juill)
  • Jours d'importation
    89
  •              1 € = 3,22640 DT        1$ =2,87050 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juill)   937,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563556994|186024 1746|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires