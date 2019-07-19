الدايمي يودع ملف اسقاط مهدي جمعة لديون الاتحاد المقدّرة ب17 مليار في القطب القضائي المالي

Vendredi 19 Juillet 2019



باب نات

- أعلن الجمعة 19 جويلية، النائب عماد الدايمي أنه قام بايداع ملف مسؤولية رئيس الحكومة الاسبق مهدي جمعة ووزيره للشؤون الاجتماعية عمار الينباعي على محضر الجلسة غير القانوني لاسقاط ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى القطب القضائي المالي.وأشار الدايمي إلى أن الملف يتضمن وثائق جديدة حول تاريخ تلك الديون وتركيبتها ومختلف مراسلات التذكير بخصوص تلك الديون .. وتسجيلات لتصريحات تؤكد تلك المسؤولية.وأشار الدايمي إلى أنه قام بايداع ملف ثان لدى القطب القضائي المالي يتعلّق بسلوكيات "الوضع على الذمة" و "الاحالة" على غير الصيغ القانونية والتفرغ النقابي العشوائي مضيفا أن الملف يتضمن قائمات اسمية ومعطيات دقيقة من عدد من الوزارات ومفاجآت صادمة وفق تعبيره.