منير بن صالحة يدعو إلى اقرار حق المواطنين في حمل السلاح

Vendredi 19 Juillet 2019
باب نات - دعا الجمعة 19 جويلية، المحامي منير بن صالحة إلى اقرار حق المواطنين في امتلاك وحمل السلاح وقال في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "أطالب الحكومة بالسماح لأفراد الشعب التونسي الذين لا سوابق لهم بحمل السلاح".
وتأتي دعوة بن صالحة على خلفية الجدل الذي أثارته قضية زميله المحامي في سوسة على خلفية قتله لسارق تسلّل إلى منزله باستعمال بندقية صيد.
وتأتي دعوة بن صالحة على خلفية الجدل الذي أثارته قضية زميله المحامي في سوسة على خلفية قتله لسارق تسلّل إلى منزله باستعمال بندقية صيد.
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Par:kerker (France )
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