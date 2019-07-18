الجلاصي لراشد الغنوشي: أرجو أن تبقى رمزا ولا تدفع الحركة لما وقع في الحزب الدستوري الاشتراكي سنة 1974

Jeudi 18 Juillet 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، خلال حضوره ببرنامج "ميدي شو"، على إذاعة موزاييك الخميس 18 جويلية "لازالت لديّ ثقة في العبقرية النهضوية التّي أدارت البلاد بأنّها تٌجنّب المناضلين احساسهم بالظلم والانتهازية ".
وأوضح الجلاصي أن المكتب التنفيذي لديه فرصة كبيرة لمراجعة القائمات للتشريعية ، مشيرا إلى أنه غير مستعدّ للأدراج في أي موقع من المواقع في افراغ العملية الديمقراطية.
وتابع عبد الحميد الجلاصي "أرى اليوم ان حركة النهضة بطريقة ما شبيهة بالحزب الدستوري الاشتراكي سنة 1974 ، والبلاد اليوم بحاجة إلى الانفتاح والتغيير ، في تقديري على العقلاء أن لا يعيدوا تجربة السبعينات "
و في اجابته عما يتعلق برؤيته لرئيس الحركة راشد الغنوشي في الرئاسية أم في التشريعية، علّق الجلاصي أنّه من حق الغنوشي الترشّح للبرلمان ، إلا أنه بعث رسالة له حيث قال "أقول له إنّ الحركة ومؤسساتها والبلاد والتجربة التي بنيتها منذ صغرك أختفظ بها في عهدك ومن بعدك لأن الرئاسية والتشريعية تفاصيل جزئية أمام الرؤية الاجتماعية للحركة ، كن كالكبار الذين نجحوا في الإدارة ، ولا تكن مثل بورقيبة وقائد السبسي الذّين فشلا في إدارة أحزابهم "
وأوضح الجلاصي أن المكتب التنفيذي لديه فرصة كبيرة لمراجعة القائمات للتشريعية ، مشيرا إلى أنه غير مستعدّ للأدراج في أي موقع من المواقع في افراغ العملية الديمقراطية.
وتابع عبد الحميد الجلاصي "أرى اليوم ان حركة النهضة بطريقة ما شبيهة بالحزب الدستوري الاشتراكي سنة 1974 ، والبلاد اليوم بحاجة إلى الانفتاح والتغيير ، في تقديري على العقلاء أن لا يعيدوا تجربة السبعينات "
و في اجابته عما يتعلق برؤيته لرئيس الحركة راشد الغنوشي في الرئاسية أم في التشريعية، علّق الجلاصي أنّه من حق الغنوشي الترشّح للبرلمان ، إلا أنه بعث رسالة له حيث قال "أقول له إنّ الحركة ومؤسساتها والبلاد والتجربة التي بنيتها منذ صغرك أختفظ بها في عهدك ومن بعدك لأن الرئاسية والتشريعية تفاصيل جزئية أمام الرؤية الاجتماعية للحركة ، كن كالكبار الذين نجحوا في الإدارة ، ولا تكن مثل بورقيبة وقائد السبسي الذّين فشلا في إدارة أحزابهم "
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Par:aruodg (Tunisia )
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