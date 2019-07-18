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مصطفى بن جعفر: نبيل القروي تحول مِن منتصبٍ لمصلحة الغير إلى منتصبٍ لمصلحته الخاصة

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
باب نات - قال الناشط السياسي مصطفى بن جغفر في مداخلة على اذاعة الديوان اف ام ان رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي تحول مِن منتصبٍ لمصلحة الغير إلى منتصبٍ لمصلحته الخاصة.

واضاف مصطفى بن جعفر " نبيل القروي تحول من العمل الخيرير الى العمل السياسي مستغلا الثغرات في القانون الانتخابي.


وتابع مصطفى بن جعغر " مرحبا بنبيل القروي في العمل السياسي لكن مع احارتم القانون مضيفا " انتشار الشعبوية في تونس هو جزء من انتشار الشعبوية في العالم.




  
  
     
  
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Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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