مصطفى بن جعفر: نبيل القروي تحول مِن منتصبٍ لمصلحة الغير إلى منتصبٍ لمصلحته الخاصة

Jeudi 18 Juillet 2019
باب نات - قال الناشط السياسي مصطفى بن جغفر في مداخلة على اذاعة الديوان اف ام ان رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي تحول مِن منتصبٍ لمصلحة الغير إلى منتصبٍ لمصلحته الخاصة.
واضاف مصطفى بن جعفر " نبيل القروي تحول من العمل الخيرير الى العمل السياسي مستغلا الثغرات في القانون الانتخابي.
وتابع مصطفى بن جعغر " مرحبا بنبيل القروي في العمل السياسي لكن مع احارتم القانون مضيفا " انتشار الشعبوية في تونس هو جزء من انتشار الشعبوية في العالم.
واضاف مصطفى بن جعفر " نبيل القروي تحول من العمل الخيرير الى العمل السياسي مستغلا الثغرات في القانون الانتخابي.
وتابع مصطفى بن جعغر " مرحبا بنبيل القروي في العمل السياسي لكن مع احارتم القانون مضيفا " انتشار الشعبوية في تونس هو جزء من انتشار الشعبوية في العالم.
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- Hier 21:50 أمم إفريقيا.. تونس تكتفي بالمرتبة الرابعة
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Par:aruodg (Tunisia )
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