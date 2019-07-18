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محمد بن سالم : سنناضل داخل مؤسسات الحركة، ولدينا أمل أنو ''شاهد العقل'' يرجع للناس الكل

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
باب نات - أكّد القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم على وحدة الحركة رغم الاختلافات الأخيرة في علاقة بقائمات الحركة للانتخابات التشريعية التي أدخل عليها المكتب التنفيذي تعديلات أثارت غضب وامتعاض عديد القيادات.

وقال الخميس 18 جويلية خلال استضافته على أمواج الاذاعة الوطنية "ما حصل داخل الحركة غير مقبول لكننا حريصون على وحدة حركة النهضة".


لن يفرح الشّامتون فالحركة متماسكة وموحّدة ولن يكون هناك نهضة المنستير ونهضة الحمامات


وأضاف "سنناضل داخل مؤسسات الحركة، ولدينا أمل أنو شاهد العقل يرجع للناس الكل وأن المؤسسات تقوم بدورها خاصة مجلس شورى الذي يملك عديد الصلاحيات من بينها حتى سحب الثقة من المكتب التنفيذي".
واستدرك قائلا "لكننا لا نريد الوصول إلى ذلك فنحن لسنا دعاة تصعيد بل نحن دعاة حوار" مجدّدا تأكيده على تماسك ووحدة الحركة وقال "ماناش بش نفرّحو الشامتين بأن يكون هناك نهضة المنستير ونهضة الحمامات" وذلك في اشارة إلى انقسام حركة نداء تونس.

وكانت بعض المواقع الإخبارية ووسائل إلاعلام أشارت إلى أنّ حركة النهضة، "تعيش على وقع احتقان داخلي، بسبب رفض بعض قياديي الحزب، التغييرات الحاصلة على القائمات الأولية لمرشحيه للإنتخابات التشريعية".

كما تم تداول رسالة للقيادي في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي وجّهها إلى راشد الغنوشي، يرفض من خلالها نقله من ترؤّس قائمة تونس 1 إلى قائمة الكاف، عوضاً عن حسين الجندوبي، مبيّنا أنها مظالم لن يشارك فيها خاصة وأن الجندوبي هو الذي حلّ أوّلا في الكاف (في الإنتخابات الداخلية للنهضة).



  
  
     
  
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Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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