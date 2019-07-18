توضيح من بلدية حلق الوادي حول تسرّب المياه في الأنهج

Jeudi 18 Juillet 2019







Credits Mosaique FM

أوضحت رئيسة بلدية حلق الوادي آمال الإمام بأنّ تسرّب المياه اليوم الخميس 18 جويلية 2019، في أنهج المدينة يعود إلى عطب طرأ على شبكة الصوناد، مؤكّدة أنّ عملية الإصلاح جارية حاليا من قبل مصالح الشركة.وأوضحت رئيسة البلدية في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ المياه ليست ملوثة وهي مياه شرب ولا تشكّل أي خطورة، حسب تعبيرها.