توضيح من بلدية حلق الوادي حول تسرّب المياه في الأنهج

Jeudi 18 Juillet 2019
أوضحت رئيسة بلدية حلق الوادي آمال الإمام بأنّ تسرّب المياه اليوم الخميس 18 جويلية 2019، في أنهج المدينة يعود إلى عطب طرأ على شبكة الصوناد، مؤكّدة أنّ عملية الإصلاح جارية حاليا من قبل مصالح الشركة.
وأوضحت رئيسة البلدية في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ المياه ليست ملوثة وهي مياه شرب ولا تشكّل أي خطورة، حسب تعبيرها.
Credits Mosaique FM
وأوضحت رئيسة البلدية في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ المياه ليست ملوثة وهي مياه شرب ولا تشكّل أي خطورة، حسب تعبيرها.
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Par:weldtounes (Tunisia )
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