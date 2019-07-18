Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Ha-Ollek-Eh  

أنا يقظ: صخر الماطري تحصل على الجنسية السيشالية وسيستقر في دولة قطر وعلى الدولة التونسية التحرك

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
باب نات - أكدت منظمة أنا يقظ أن الصهر السابق لزين العابدين بن علي تحصل على الجنسية السيشالية وان ذلك ساهم في رفع تحجير السفر عليه بما مكنه من التنقل بحرية وانه سافر خلال الفترة الاخيرة الى قطر وتركيا.

ودعت المنظمة الحكومة التونسية ووزارة العدل إلى تحمل المسؤولية والتدخل دبلوماسيا لمنع الماطري من السفر بحرية مذكرة بأنه سبق أن ثبت ضلوعه في نهب أموال التونسيين وانه صدرت ضده أحكام بالسجن وبتجميد ممتلكاته في تونس وخارجها.


وأشارت المنظمة ان صخر الماطري سافر إلى دولة قطر في مناسبتين بتاريخ 22 أفريل 2019 و2 ماي 2019 وأنه سافر إلى تركيا بتاريخ 1 جوان 2019. وأنه عرض منزله بالسيشال للبيع وينوي السفر بصفة نهائية مع زوجته السيشالية وابنائها، مرجحة ان يستقر بدولة قطر.

  
  
     
  
rtt-af8219ae2ae1fdbf02d0162ceaabd48a-2019-07-18 10:41:20






0 de 0 commentaires pour l'article 185944



Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الخميس 18 جويلية 2019 | 15 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:23 19:39 16:16 12:33 05:14 03:27
31°
 35° % 35 :الرطــوبة
تونــس 22°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
35°-2233°-2336°-2535°-2335°-24
  • Avoirs en devises
    16278,8

  • (17 juill)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,23043 DT        1$ =2,87270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juill)   236,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563447055|185944 2159|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires