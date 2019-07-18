أنا يقظ: صخر الماطري تحصل على الجنسية السيشالية وسيستقر في دولة قطر وعلى الدولة التونسية التحرك

Jeudi 18 Juillet 2019
باب نات - أكدت منظمة أنا يقظ أن الصهر السابق لزين العابدين بن علي تحصل على الجنسية السيشالية وان ذلك ساهم في رفع تحجير السفر عليه بما مكنه من التنقل بحرية وانه سافر خلال الفترة الاخيرة الى قطر وتركيا.
ودعت المنظمة الحكومة التونسية ووزارة العدل إلى تحمل المسؤولية والتدخل دبلوماسيا لمنع الماطري من السفر بحرية مذكرة بأنه سبق أن ثبت ضلوعه في نهب أموال التونسيين وانه صدرت ضده أحكام بالسجن وبتجميد ممتلكاته في تونس وخارجها.
وأشارت المنظمة ان صخر الماطري سافر إلى دولة قطر في مناسبتين بتاريخ 22 أفريل 2019 و2 ماي 2019 وأنه سافر إلى تركيا بتاريخ 1 جوان 2019. وأنه عرض منزله بالسيشال للبيع وينوي السفر بصفة نهائية مع زوجته السيشالية وابنائها، مرجحة ان يستقر بدولة قطر.
ودعت المنظمة الحكومة التونسية ووزارة العدل إلى تحمل المسؤولية والتدخل دبلوماسيا لمنع الماطري من السفر بحرية مذكرة بأنه سبق أن ثبت ضلوعه في نهب أموال التونسيين وانه صدرت ضده أحكام بالسجن وبتجميد ممتلكاته في تونس وخارجها.
وأشارت المنظمة ان صخر الماطري سافر إلى دولة قطر في مناسبتين بتاريخ 22 أفريل 2019 و2 ماي 2019 وأنه سافر إلى تركيا بتاريخ 1 جوان 2019. وأنه عرض منزله بالسيشال للبيع وينوي السفر بصفة نهائية مع زوجته السيشالية وابنائها، مرجحة ان يستقر بدولة قطر.
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Par:weldtounes (Tunisia )
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