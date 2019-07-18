محمد بوغلاب: النهضة عاقبت القيادات المعارضة للغنوشي في ليلة السكاكين الطويلة

Jeudi 18 Juillet 2019



باب نات

- قال الإعلامي محمد بوغلاب ان حركة النهضة أقنعت التونسيين بمزاعم ديمقراطيتها واحترام سياساتها الداخلية ليتضح في النهاية ان كل ذلك أوهام وأكاذيب.وقال محمد بوغلاب في مداخلة على قناة التاسعة " الاطراف المقربة من راشد الغنوشي هي التي قررت استبعاد قيادات اخرى معارضة لراشد الغنوشي.وتابع بوغلاب " الحديث عن تعددية مجرد لغة خشبية ويبدو ان الغنوشي هو الذي يتحكم بكل شيئ في ليلة السكاكين الطويلة.وكانت بعض المواقع الإخبارية ووسائل إلاعلام أشارت إلى أنّ حركة النهضة، "تعيش على وقع احتقان داخلي، بسبب رفض بعض قياديي الحزب، التغييرات الحاصلة على القائمات الأولية لمرشحيه للإنتخابات التشريعية".كما تم تداول رسالة للقيادي في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي وجّهها إلى راشد الغنوشي، يرفض من خلالها نقله من ترؤّس قائمة تونس 1 إلى قائمة الكاف، عوضاً عن حسين الجندوبي، مبيّنا أنها مظالم لن يشارك فيها خاصة وأن الجندوبي هو الذي حلّ أوّلا في الكاف (في الإنتخابات الداخلية للنهضة).