لطفي العماري : الغنوشي أقصى مناضلات النهضة المتحجّبات وولّى يحب الّي لابسين الدّجين المقطّع

Jeudi 18 Juillet 2019
باب نات - انتقد الاربعاء 18 جويلية، كرونيكور قناة الحوار التونسي لطفي العماري التعديلات التي أدخلها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي واعتبرها انقلابا على العملية الديمقراطية داخل الحزب.
واعتبر العماري أن هذه التعديلات أغرت النهضة في أزمة كشفت الحجم الحقيقي والطبيعي للحركة التي أخذت في عهد بن علي حجما أكبر من حجمها بسبب ارتزاقها من المظلومية وفق تعبيره.
وقال العماري إنه إلى جانب اقصاء الغنوشي للقيادات التاريخية للحركة فقد قام بإقصاء مناضلات النهضة وتحدّث في هذا السياق عن المناضلة نجاة عيشاوي وعلّق قائلا "الغنوشي اليوم يقول النهضة نحبو فيها النهضة الي بلاش حجاب النساء الجدد". وتابع العماري مستغربا "وكأن المتحجبات ماعادش يليقو بالفترينة الي يحب يعملها للنهضة حاشتنا بالمناضلات الي لابسين الدجين المقطّع ونعود بذلك إلى تبضيع المرأة".
واعتبر العماري أن هذه التعديلات أغرت النهضة في أزمة كشفت الحجم الحقيقي والطبيعي للحركة التي أخذت في عهد بن علي حجما أكبر من حجمها بسبب ارتزاقها من المظلومية وفق تعبيره.
وقال العماري إنه إلى جانب اقصاء الغنوشي للقيادات التاريخية للحركة فقد قام بإقصاء مناضلات النهضة وتحدّث في هذا السياق عن المناضلة نجاة عيشاوي وعلّق قائلا "الغنوشي اليوم يقول النهضة نحبو فيها النهضة الي بلاش حجاب النساء الجدد". وتابع العماري مستغربا "وكأن المتحجبات ماعادش يليقو بالفترينة الي يحب يعملها للنهضة حاشتنا بالمناضلات الي لابسين الدجين المقطّع ونعود بذلك إلى تبضيع المرأة".
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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