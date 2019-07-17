Mercredi 17 Juillet 2019



باب نات

- قال النائب بمجلس نواب الشعب عمار عمروسيّة في إتصال هاتفي اليوم الأربعاء 17 جويلية 2019 في حوار عبر امواج اذاعة " اكسبرس اف ام"أنّ البرلمان يعمل دون ضوابط شأنه شأن الحكومة.وقال عمار عمروسية إلى أنّ بعض النواب لا يعرفهم بسبب الغيابات المتكررة وأن البعض الآخر لا يحضر إلا في الجلسات التي تتلو العمليات الإرهابية وذلك في حديثه عن الغيابات المتكرةة للنواب .ودعا عمروسية الى تغيير النظام الداخلي للبرلمان خاصة وأن بعض النواب دخلوا إلى المجلس فقط لقضاء شؤونهم ومصالحهم الخاصة.وقال عمروسية "أرجعوا شوفوا رحلات مجلس النواب إلى الخارج، تو تعرفوا المال العمومي وين ماشي".