حياة العمري: قدمت كل الإثباتات على فساد مسؤول بسيدي بوزيد لكن انتمائه للنداء انقذه

Mercredi 17 Juillet 2019
باب نات - كشفت النائبة عن حركة النهضة حياة العمري في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك انها قدمت كل الاقباتات على تورط المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري بسيدي بوزيد في الفساد لكن انتمائه للنداء انقذه.
وكتبت النائبة حياة العمري في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " رسالة إلى أحرار سيدي بوزيد و إلى كل وسائل الإعلام، هذا جزء بسيط من تقرير التفقدية بخصوص الفاسد المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري بسيدي بوزيد.
و لقد تم تثبيت كل النقاط بهذا التقرير حيث أثبت تورطه في الفساد المالي و الإداري. بالرغم من أنني قدمت كل الإثباتات لكن الوزارة إلى الآن لم تتخذ قرار. لماذا ؟ لأنه فقط إبن التجمع و الذي أصبح ابن نداء تونس بعد الثورة إضافة إلى أنه محمي من طرف رئيس كتلة نداء تونس بالمجلس بطلب من نائب نداء تونس بسيدي بوزيد."
وكتبت النائبة حياة العمري في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " رسالة إلى أحرار سيدي بوزيد و إلى كل وسائل الإعلام، هذا جزء بسيط من تقرير التفقدية بخصوص الفاسد المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري بسيدي بوزيد.
و لقد تم تثبيت كل النقاط بهذا التقرير حيث أثبت تورطه في الفساد المالي و الإداري. بالرغم من أنني قدمت كل الإثباتات لكن الوزارة إلى الآن لم تتخذ قرار. لماذا ؟ لأنه فقط إبن التجمع و الذي أصبح ابن نداء تونس بعد الثورة إضافة إلى أنه محمي من طرف رئيس كتلة نداء تونس بالمجلس بطلب من نائب نداء تونس بسيدي بوزيد."
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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