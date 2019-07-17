Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Aman Ya Lil  

بعد أن أقصاه الغنوشي من تصدّر قائمة زغوان، بن سالم يخشي على مستقبل النهضة ويحذّر من بلبلة قد تحدث

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
باب نات - عبّر الاربعاء 17 جويلية، القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم عن خشيته على مستقبل الحركة بسبب ما وصفه اقصاء الأصوات الحرة الناقدة.
وانتقد بن سالم في تصريح لموقع قناة الجزيرة التعديلات التي أدخلتها قيادة حركة النهضة على قوائم الحركة للانتخابات التشريعية محذّرا من بلبلة قد تحدث داخلها.

وقال بن سالم إنه يأمل في أن يرجّح رئيس الحركة والحكماء داخل النهضة صوت العقل تجنّبا لأي بلبلة قد تحدث وفق تعبيره.

يذكر أن بن سالم تصدّر قائمة دائرة زغوان خلال نتائج الانتخابات الداخلية للحركة ليجد نفسه مقصى من رئاسة القائمة، ومتذيلا المرتبة الثالثة.

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 185880

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 17 Juillet 2019 à 11h 27m |           
ألف تحية وتحية الى الجميع والبداية مع هذه العناوين المتنوعة اليوم عن حرب تزعم القائمات التشريعية المقبلة داخل حركة النهضة .وهذا يعني أن التاريخ يعيد نفسه لحالة مشابهة لتنافس بين المهاجرين والأنصار وكانت الغلبة في النهاية للمهاجرين وعدم خروج السلطة من أيديهم الا بعد سقوط الحقبة العباسية .

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 17 Juillet 2019 à 11h 11m |           
Surement il y aura une Nahdha bis, encore plus civile et moins dogmatique qui regroupera tous les nouveaux adhérents pas nécessairement avec des attraits à la religion ...

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 17 Juillet 2019 à 10h 47m |           
خربها الهاروني و الغنوشي

Sly  (Tunisia)  |Mercredi 17 Juillet 2019 à 10h 31m |           
الله لا تربحك يا شيخ ززّو




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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
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