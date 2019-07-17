بعد أن أقصاه الغنوشي من تصدّر قائمة زغوان، بن سالم يخشي على مستقبل النهضة ويحذّر من بلبلة قد تحدث

Mercredi 17 Juillet 2019



باب نات

- عبّر الاربعاء 17 جويلية، القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم عن خشيته على مستقبل الحركة بسبب ما وصفه اقصاء الأصوات الحرة الناقدة.وانتقد بن سالم في تصريح لموقع قناة الجزيرة التعديلات التي أدخلتها قيادة حركة النهضة على قوائم الحركة للانتخابات التشريعية محذّرا من بلبلة قد تحدث داخلها.وقال بن سالم إنه يأمل في أن يرجّح رئيس الحركة والحكماء داخل النهضة صوت العقل تجنّبا لأي بلبلة قد تحدث وفق تعبيره.يذكر أن بن سالم تصدّر قائمة دائرة زغوان خلال نتائج الانتخابات الداخلية للحركة ليجد نفسه مقصى من رئاسة القائمة، ومتذيلا المرتبة الثالثة.