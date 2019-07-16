صحيفة فرنسية: مختل عقليا يحاول إحراق مأوى سيارات من أجل إعادة بن علي إلى تونس

Mardi 16 Juillet 2019



باب نات

- افادت صحيفة "20 دقيقة "لفرنسية بأن قوات الأمن الفرنسي تمكنت الأحد 14 جويلية 2019 من إلقاء القبض على شخص تونسي اشتبه متساكنو مدينة ''سان ماريتيم'' في تحركاته المريبة بمحيط أحد مآوي السيارات.وقالت الصحيفة انه بإلقاء القبض على المعني بالأمر عثر بحوزته على كمية من البنزين وسكين كبيرة الحجم يبلغ طول نصلها 12 سنتيمترا.واعترف المتهم بأنه كان يحاول إضرام النار في المأوى ما سيؤدي إحداث ضجة إعلامية كبيرة سيستغلها من أجل المطالبة بترحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي من السعودية أين يقيم منذ جانفي 2011 إلى تونس لقضاء الأحكام السجنية الصادرة في حقه.هذا وتمت إحالة هذا الشخص على أحد مراكز العناية النفسية وذلك لتشخيص حالته وفق نصيحة احد الاطباء.