صورة اليوم: جيش من المسؤولين تقودهم وزيرة المراة لتدشين مشروع كوانن

Mardi 16 Juillet 2019



باب نات

- شهدت الزيارة التي قامت بها وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن نزيهة العبيدي الى منطقة حي هلال من معتمدية السيجومي بالعاصمة جدلا واسعا رفقة شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم لإعطاء شارة إنطلاق مشروع " الكوانن ".وشاركت في الزيارة كل من سعاد بن عبد الرحيم و نزيهة العبيدي و معتمد السيجومي و رئيسة لجنة المرأة و الأسرة و المسنين و رئيسة لجنة التكوين و التشغيل و عدد من الإطارات البلدية.واستغرب متابعون كل هذا الحضور في اطار مشروع " الكوانن" البسيط.