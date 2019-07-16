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المدير الصحة بنابل : رئيسة قسم القلب بمستشفى طاهر العموري لم تستقيل بل انتهت مدّة الحاقها وغادرت إلى السعودية

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
باب نات - نفى الثلاثاء 16 جويلية، المدير الجهوي للصحة بنابل عادل الحدادي، استقالة رئيسة قسم القلب والشرايين بمستشفى طاهر العموري نادية بركات.

وأوضح الحدادي في تصريح لإذاعة موزاييك اف أم أن نادية بركات لم تستقيل بل انتهت مدّة الحاقهما من وزارة الدفاع بعد أن قضّت 10 سنوات على ذمة وزارة الصحة مشيرا إلى أنه حسب القانون فإن مدّة الالحاق 5 سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.


وتابع بأن رئيسة قسم القلب والشرايين غادرت بصفة عادية وتلقائية ولم تقدّم أي استقالة حتى أنه تم تكريمها من طرف زملائها والعاملين بالمستشفى.

وكشف الحدادي أن الطبيبة المذكورة اختارت أن تغادر تونس والتوجّه على الأرجح إلى السعودية وتوجّه إليها بالشكر على المجهودات التي بذلتها طيلة مدة الحاقها.



وكانت الدكتورة نادية براكات، رئيسة قسم أمراض القلب و الشرايين بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل، أعلنت في تدوينة لها على صفحتها الرسمية فيسبوك استقالتها من المستشفى المذكور وذلك لعدة أسباب.

ومن هذه الأسباب عدم توفر الإمكانيات الضرورية التي تساعد على العمل في ظروف طيبة و خاصة التجهيزات الطبية و قاعة القسطرة و قسم الإنعاش و عدم تفاعل وزارة الصحة و الصيدلية المركزية بتوفير الأدوية للمرضى بصفة عامة.

  
  
     
  
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