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الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل تهدّد باضراب عام في القطاع برّا وبحرا وجوا

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
باب نات - أعلنت الاثنين 15 جويلية، الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل استعدادها التام للدفاع عن منظوريها بكافة الأشكال النضالية بما في ذلك الاضراب العام في القطاع برّا وبحرا وجوّا.

ويأتي تهديد الجامعة بالاضراب تنديدا بما وصفتها سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الاشراف في تعاملها مع كافة الملفات العالقة بالقطاع وعدم جديتها في ايجاد الحلول لانقاذ مؤسسات النقل وما له من دور استراتيجي وطني وفق البيان.



  
  
     
  
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Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
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