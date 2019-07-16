الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل تهدّد باضراب عام في القطاع برّا وبحرا وجوا

Mardi 16 Juillet 2019



باب نات

- أعلنت الاثنين 15 جويلية، الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل استعدادها التام للدفاع عن منظوريها بكافة الأشكال النضالية بما في ذلك الاضراب العام في القطاع برّا وبحرا وجوّا.ويأتي تهديد الجامعة بالاضراب تنديدا بما وصفتها سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الاشراف في تعاملها مع كافة الملفات العالقة بالقطاع وعدم جديتها في ايجاد الحلول لانقاذ مؤسسات النقل وما له من دور استراتيجي وطني وفق البيان.