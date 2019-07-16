جوهر بن مبارك: التحيل و شراء ذمم الناخبين أخطر على العملية الإنتخابية من تغير القوانين

Mardi 16 Juillet 2019



باب نات

- قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة التاسعة ان الوضع الانتخابي في تونس حساس للغاية فمن جهة لا يمكن السكوت على تجاوزات بعض التيارات والشخصيات السياسية لتجاوز القانون وضرب شفافية العملية الانتخابية وفي نفس الوقت ما سيخلفه قرار تغيير القانون الانتخابي قبل فترة وجيزة من الانتخابات من انتقادات دولية.واضاف جوهر بن مبارك " للاسف الشديد النخبة التونسية تتحيل بشكل كلي على القانون الانتخابي لكي تصب في مصلحتها وليس حماية للتجربة الديمقراطية وللعملية الانتخابية.وجدد جهر بن مبارك تاييده للتعديلات الانتخابية قائلا " تعديل القانون في وقت حرج افضل من ضرب شفافية العملية الانتخابية".