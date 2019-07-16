برهان بسيس: ذبان باردو وزبلة باردو وناموس باردو ما يخافش من فوز النهضة

Mardi 16 Juillet 2019



باب نات

- قال الناشط السياسي والاعلامي برهان بسيس في مداخلة على قناة التاسعة ان فوز النهضة في انتخابات بلدية باردو لن يقدم او يؤخرا شيئا.وأضاف بسيس" ذبان باردو وزبلة باردو وناموس باردو لن يهمه انتخاب مجلس بلدي و "ما يخافش" من فوز النهضة لان ذلك لن يقدم او يؤخر شيئا.وتابع برهان بسيس " التونسيون اصبحت لهم قناعة بان الانتخابات البلدية لم تقدم شيئا يذكر ولم تحسن من اوضاعهم.