Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Maw3ood  

على خلفية انتخابات باردو، بنديرمان يهدد بمقاضاة النهضة

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - ندد بيرم الكيلاني المشهور باسم بنديرمان في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أمس الأحد 14 جويلية باستغلال حركة النهضة لأحد أغانيه في مقطع ترويجي لقائمتها للانتخابات الجزئية بباردو.
وعبر بيرم الكيلاني عن غضبه من استغلال محتوى فني خاص به دون علمه من ، معتبرا ذلك تعديا على حقه وحقوق الفنانين المشاركين معه في العمل وسرقة فكرية سيتجه على اثرها للقضاء.




  
  
     
  
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Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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