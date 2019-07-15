على خلفية انتخابات باردو، بنديرمان يهدد بمقاضاة النهضة

Lundi 15 Juillet 2019



باب نات

- ندد بيرم الكيلاني المشهور باسم بنديرمان في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أمس الأحد 14 جويلية باستغلال حركة النهضة لأحد أغانيه في مقطع ترويجي لقائمتها للانتخابات الجزئية بباردو.وعبر بيرم الكيلاني عن غضبه من استغلال محتوى فني خاص به دون علمه من ، معتبرا ذلك تعديا على حقه وحقوق الفنانين المشاركين معه في العمل وسرقة فكرية سيتجه على اثرها للقضاء.