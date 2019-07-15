على خلفية انتخابات باردو، بنديرمان يهدد بمقاضاة النهضة

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - ندد بيرم الكيلاني المشهور باسم بنديرمان في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أمس الأحد 14 جويلية باستغلال حركة النهضة لأحد أغانيه في مقطع ترويجي لقائمتها للانتخابات الجزئية بباردو.
وعبر بيرم الكيلاني عن غضبه من استغلال محتوى فني خاص به دون علمه من ، معتبرا ذلك تعديا على حقه وحقوق الفنانين المشاركين معه في العمل وسرقة فكرية سيتجه على اثرها للقضاء.
وعبر بيرم الكيلاني عن غضبه من استغلال محتوى فني خاص به دون علمه من ، معتبرا ذلك تعديا على حقه وحقوق الفنانين المشاركين معه في العمل وسرقة فكرية سيتجه على اثرها للقضاء.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 22:42 بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:26
|19:40
|16:16
|12:32
|05:12
|03:24
|
31°
|30°
|% 33
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|30°-24
|29°-23
|32°-22
|33°-23
|34°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 944) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 887) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 621) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 903) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 263) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 75 691) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 206) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 52 008) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 358) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 133) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 779) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 539) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 920) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 331) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 520) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 898) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 510) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 918) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 547) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 203) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:sarih (Tunisia )
Sur: رفع جلسة عامة بالبرلمان بسبب تغيب النواب اصحاب الاسئلة الموجهة لوزيرة الصحة