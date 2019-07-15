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منجي الرحوي: أتوقع أن يكون لحركة النهضة ثقل في الانتخابات التشريعية لذلك لابد من تضييق الخناق عليها

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - دعا القيادي المنشق عن الجبهة الشعبية والنائب عن حزب الوطد منجي الرحوي الاثنين 15 جويلية التونسيين الى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية لتضييق الخناق على حركة النهضة.

وقال منجي الرحوي خلال استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أتوقع انو حركة النهضة باش تكون عندها ثقل حتى في التشريعية وأوجه دعوة ملحة للمشاركة الواسعة لتضييق الخناق على النهضة"، مضيفا " لابد للقوى الديمقراطية والتقدمية توحيد الصفوف في المعركة الانتخابية".
وفي علاقة بالتصدع الذي تعيشه الجبهة الشعبية، حمل منجي الرحوي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي مسؤولية ذلك.

وتابع منجي الرحوي" الجبهة ليست ملكية شخصية لأحد وتخلصنا من المكابحّ، في اشارة لحزب العمال وزعيمه حمة الهمامي.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185779

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 15 Juillet 2019 à 14h 54m |           
يعني أن لا مفر من تواجد شجرة النهضة في الحديقة التونسية والحل الوحيد هو العمل على تقليم أغصانها باستمرار حتى لا تتمدد وتتعملق فتحجب أشعة الشمس عن النباتات الصغيرة .



Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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