منجي الرحوي: أتوقع أن يكون لحركة النهضة ثقل في الانتخابات التشريعية لذلك لابد من تضييق الخناق عليها

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - دعا القيادي المنشق عن الجبهة الشعبية والنائب عن حزب الوطد منجي الرحوي الاثنين 15 جويلية التونسيين الى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية لتضييق الخناق على حركة النهضة.
وقال منجي الرحوي خلال استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أتوقع انو حركة النهضة باش تكون عندها ثقل حتى في التشريعية وأوجه دعوة ملحة للمشاركة الواسعة لتضييق الخناق على النهضة"، مضيفا " لابد للقوى الديمقراطية والتقدمية توحيد الصفوف في المعركة الانتخابية".
وفي علاقة بالتصدع الذي تعيشه الجبهة الشعبية، حمل منجي الرحوي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي مسؤولية ذلك.
وتابع منجي الرحوي" الجبهة ليست ملكية شخصية لأحد وتخلصنا من المكابحّ، في اشارة لحزب العمال وزعيمه حمة الهمامي.
وقال منجي الرحوي خلال استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أتوقع انو حركة النهضة باش تكون عندها ثقل حتى في التشريعية وأوجه دعوة ملحة للمشاركة الواسعة لتضييق الخناق على النهضة"، مضيفا " لابد للقوى الديمقراطية والتقدمية توحيد الصفوف في المعركة الانتخابية".
وفي علاقة بالتصدع الذي تعيشه الجبهة الشعبية، حمل منجي الرحوي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي مسؤولية ذلك.
وتابع منجي الرحوي" الجبهة ليست ملكية شخصية لأحد وتخلصنا من المكابحّ، في اشارة لحزب العمال وزعيمه حمة الهمامي.
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Par:Aideaudeveloppement (Tunisia )
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