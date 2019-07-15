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الأزهر العكرمي لسفير الاتحاد الأوروبي : ليس هناك لياقة في تصريحاتك ولم تأتي إلى تونس للتدخّل في شؤوننا

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - انتقد الاثنين 15 جويلية مستشار رئيس الحكومة الأزهر العكرمي، تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي باتريس بيرغاميني بخصوص الأوضاع الاقتصادية في تونس وتحكّم عائلات بعينها في مفاصل الاقتصاد الوطني.

وخلال استضافته على أمواج الاذاعة الوطنية قال العكرمي " من الناحية الديبلوماسية ليس هناك لياقة في التصريح وفيه تدخل في الشأن الوطني وهو لم يأتي إلى تونس لذلك وهذا ليس دوره".


واعتبر العكرمي أن وجود عائلات تساهم في الاقتصاد الوطني أمر طبيعي منذ سنة 1956 مشيرا إلى أنه حتى في أوروبا فإن رؤوس الأموال "مسمّية" باسم عائلات.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 185778

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 15 Juillet 2019 à 15h 16m |           
سفير الاتحاد الأوروبي يصيب ادعاء الشاهد في حربه على الفساد في مقتل . وهو ما يفسر استنفار مستشاره لاخماد الحريق وانقاذ ما يمكن انقاذه .ويتقاضى راتبا من المجموعة الوطنية لتنوير الرأي العام بالحقيقة لكنه خير أن يطمسها ويتجند لتلميع مشغله للأسف .

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 15 Juillet 2019 à 15h 02m |           
هذا المتعجرف نفاية البعث السوري يتحدث عن اللياقة !! يا للغرابة ان الغربان أصبحت لها صوت .. خاصة هذا المبتذل الذي يفهم في كل شيء و يفقه في كل شيء .
السفير تحدث عن فساد العائلات الذي يحطم الاقتصاد و يتحكم في البلاد و العباد . صحيح في الغرب يوجد عائلات لها مكانة في الاقتصاد لكن في حدود القانون و من دافعي الضرايب و يساهمون في بناء الاقتصاد لا في ضربه ...
المقارنة غير صحيحة فمعروف بعض العائلات الفاسدة في كيف كدست ثروتها ولمن كانت تسند التراخيص و العقود و التمويلات الى حدود هذه الساعة فدار لقمان على حالها..
لا يجوز لهذا الحذاء ان يتحدث عن النزاهة و الوطنية !!!
فلنساله هو كيف وصل الى مرتبة مستشار رئيس حكومة؟ وهو الذي يحمل شهادة جامعية من سورية و مزيفة. ؟؟؟؟



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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
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