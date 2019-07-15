الأزهر العكرمي لسفير الاتحاد الأوروبي : ليس هناك لياقة في تصريحاتك ولم تأتي إلى تونس للتدخّل في شؤوننا

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - انتقد الاثنين 15 جويلية مستشار رئيس الحكومة الأزهر العكرمي، تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي باتريس بيرغاميني بخصوص الأوضاع الاقتصادية في تونس وتحكّم عائلات بعينها في مفاصل الاقتصاد الوطني.
وخلال استضافته على أمواج الاذاعة الوطنية قال العكرمي " من الناحية الديبلوماسية ليس هناك لياقة في التصريح وفيه تدخل في الشأن الوطني وهو لم يأتي إلى تونس لذلك وهذا ليس دوره".
واعتبر العكرمي أن وجود عائلات تساهم في الاقتصاد الوطني أمر طبيعي منذ سنة 1956 مشيرا إلى أنه حتى في أوروبا فإن رؤوس الأموال "مسمّية" باسم عائلات.
وخلال استضافته على أمواج الاذاعة الوطنية قال العكرمي " من الناحية الديبلوماسية ليس هناك لياقة في التصريح وفيه تدخل في الشأن الوطني وهو لم يأتي إلى تونس لذلك وهذا ليس دوره".
واعتبر العكرمي أن وجود عائلات تساهم في الاقتصاد الوطني أمر طبيعي منذ سنة 1956 مشيرا إلى أنه حتى في أوروبا فإن رؤوس الأموال "مسمّية" باسم عائلات.
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Par:Aideaudeveloppement (Tunisia )
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