رضا بالحاج: السخانة والكورة وراء فوز النهضة بالانتخابات البلدية الجزئية في باردو

Lundi 15 Juillet 2019



باب نات

- قال القيادي في حزب نداء تونس رضا بالحاج في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان فوز النهضة في الانتخابات البلدية الجزئية في باردو متوقع لعدة اسباب.وأضاف رضا بالحاج " اعتقد ان عزوف الناخبين بسبب " السخانة والكورة" كان لها تأثير إضافة الى غياب عدد من الاحزاب الهامة.وتابع رضا بالحاج " فوز النهضة لا يعني انها في وضع جيد خاصة وان عدد ناخبيها تراجعوا بشكل كبير ولم يعد لها الثقل الذي كانت تتمتع به في الانتخابات السابقة.