راشد الغنوشي: على رئيسة بلدية باردو الالتزام بتنفيذ الوعود التي تعهدت بها

Lundi 15 Juillet 2019



باب نات

- زار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء الأحد 14 جويلية مقر المكتب المحلي للحركة بباردو ليقدّم تهانيه لقائمة الحركة التي تترأسها جيهان بن عيسى على الفوز المستحق الذي حققوه وعلى الجهود التي بذلوها من أجل حسن تمثيل الحركة .وأكد الغنوشي في كلمته ألقاها "على ضرورة الالتزام بالعمل الجاد من أجل خدمة المواطنين وتحقيق متطلباتهم وحل مشاكلهم وتنفيذ الوعود الانتخابية التي تعهدت القائمة بتحقيقها" .