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راشد الغنوشي: على رئيسة بلدية باردو الالتزام بتنفيذ الوعود التي تعهدت بها

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - زار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء الأحد 14 جويلية مقر المكتب المحلي للحركة بباردو ليقدّم تهانيه لقائمة الحركة التي تترأسها جيهان بن عيسى على الفوز المستحق الذي حققوه وعلى الجهود التي بذلوها من أجل حسن تمثيل الحركة .
وأكد الغنوشي في كلمته ألقاها "على ضرورة الالتزام بالعمل الجاد من أجل خدمة المواطنين وتحقيق متطلباتهم وحل مشاكلهم وتنفيذ الوعود الانتخابية التي تعهدت القائمة بتحقيقها" .




  
  
     
  
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Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
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Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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