Lundi 15 Juillet 2019



باب نات

- هاجم الاعلامي زياد كريشان على اذاعة موزاييك المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وألفة التراس رئيسة جمعية عيش تونسي.وقال زياد كريشان " نبيل القروي وعيش تونسي يتعاملو مع التونسي بمحقرانية، يتعاملو معاه بمنطق قداش تسوى توا نشريك"، مضيفا " هؤلاء يمارسون السياسية بمنطق المقرونة".وتابع زياد كريشان " قناة نسمة صباح مساء ويوم الأحد تلهج باسم نبيل القروي وبعد ذلك يقول أنا عندي شعبية".