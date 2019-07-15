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مهدي جمعة: بعد مكاسبنا في الانتخابات الجزئية في باردو انتظروا البديل

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - قال رئيس حزب البديل مهدي جمعة في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان فوز الحزب بالمرتية الثانية في الانتخابات الجزئية بلدية باردو هو دليل على قوة الحزب وتمتعه بالشعبية.

وكتب مهدي جمعة في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" " في اول مشاركة انتخابية له يتمكن حزب البديل من تحقيق المرتبة الثانية في الانتخابات الجزئية بباردو، وعلى الرغم من ان تطلعاتنا وأهدافنا اكبر من النتيجة التي تم تحقيقها لكني أريد ان أتوجه بالشكر لكافة مناضلي الحزب الذين ساهموا في الحملة الانتخابية وخاصة الشباب منهم، على الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال الحملة الانتخابيةفي ضروف استثنائية ( فصل الصيف وحرارة الطقس وكاس افريقيا) من اجل التواصل المباشر مع المواطنين والتعريف بالحزب وأهدافه والسعي لتقديم عمل سياسي ميداني جديد ونظيف يرتقي بالمشهد السياسي. كما اتوجه بالشكر لكافة المواطنين الذين أعطوا ثقته لقائمتنا وإنشاء الله نكون في مستوى تطلعاتهم...

ما حققه حزب البديل في باردو خطوة هامة، والخطوات الأهم ستكون في المحطات القادمة، مع بعضنا ان شاء الله ننقذوا بلادنا ونصلحوها ونبدلوها للأحسن ونسترجعوا ثقتنا في بعضنا وفي بلادنا..
تونس واقفة "


  
  
     
  
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Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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