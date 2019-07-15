محمد اليوسفي: علي الحفصي عرض مبلغ مليار ليصبح أمينا عاما

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - كشف الاعلامي محمد اليوسفي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن الأمين العام الحالي لحركة نداء تونس علي الحفصي عرض مبلغ مليار من المليمات كي يصبح أمينا عاما لحزب عبير موسي.
وأكد محمد اليوسفي أن الأمينة العام للحزب الدستوري الحر عبير موسي رفضت لأنها لا تريد من ينافسها على الزعامة.
وفي ما يلي ما كتب محمد اليوسفي:
" كيف تصبح أمينا عاما للدار الكبيرة ؟
السيد علي الحفصي عرض على رئيسة الحزب الدستوري الحر منذ فترة مبلغا ماليا قيمته مليون دينار (بالفلاقي مليار) مقابل الانضمام للحزب والحصول على خطة نائب الرئيس فضلا عن رئاسته للقائمة الانتخابية البرلمانية بتوزر ولكن السيّدة عبير موسي التي من المعروف عنها أنّها لا تقبل أي منافس لها في الزعامة أو من يقتسم معها الصلاحيات والسلطة رفضت العرض رغم قيمته المادية المغرية .
بعد مدّة من الزمن صعد نجم الحفصي بين عشية وضحاها ليعين أمينا عاما لما بقي من حزب حركة نداء تونس بأمر علي من صاحب الباتيندا نجل الرئيس المؤسس حافظ قائد السبسي.
هنيئا للندائيين بزعيمهم الجديد و حزبهم الكبير و لله درّك يا تونس"
وأكد محمد اليوسفي أن الأمينة العام للحزب الدستوري الحر عبير موسي رفضت لأنها لا تريد من ينافسها على الزعامة.
وفي ما يلي ما كتب محمد اليوسفي:
" كيف تصبح أمينا عاما للدار الكبيرة ؟
السيد علي الحفصي عرض على رئيسة الحزب الدستوري الحر منذ فترة مبلغا ماليا قيمته مليون دينار (بالفلاقي مليار) مقابل الانضمام للحزب والحصول على خطة نائب الرئيس فضلا عن رئاسته للقائمة الانتخابية البرلمانية بتوزر ولكن السيّدة عبير موسي التي من المعروف عنها أنّها لا تقبل أي منافس لها في الزعامة أو من يقتسم معها الصلاحيات والسلطة رفضت العرض رغم قيمته المادية المغرية .
بعد مدّة من الزمن صعد نجم الحفصي بين عشية وضحاها ليعين أمينا عاما لما بقي من حزب حركة نداء تونس بأمر علي من صاحب الباتيندا نجل الرئيس المؤسس حافظ قائد السبسي.
هنيئا للندائيين بزعيمهم الجديد و حزبهم الكبير و لله درّك يا تونس"
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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