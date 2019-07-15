صورة اليوم: إنطلاق موسم صيد الأصوات!

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة لرئيس حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق في أحد الاجتماعات بأنصار بحزبه.
وظهر محسن مرزوق وهو يحمل بندقية صيد ويرتدي جبة.
وعلّق الناقط الساخر صار الوسلاتي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك على الصورة بالقول " إنطلاق موسم صيد الأصوات!".
وظهر محسن مرزوق وهو يحمل بندقية صيد ويرتدي جبة.
وعلّق الناقط الساخر صار الوسلاتي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك على الصورة بالقول " إنطلاق موسم صيد الأصوات!".
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Par:aziz75 (France )
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