محمد بوغلاب: لم أتحدث أبدا عن الخنيسي وأقول لمن يروج الأكاذيب برة فركسو تلقاوش بغل قلعولو صفايحو

Dimanche 14 Juillet 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي السبت 13 جويلية تصريحا منسوبا للإعلامي محمد بوغلاب انتقد فيه عدم حديث لاعب المنتخب طه ياسين الخنيسي باللغة الفرنسية أثناء المؤتمر الصحفي للمنتخب.
وجاء في التصريح المنسوب لمحمد بوغلاب قوله " ياسين الخنيسي مستواه سنة سادسة ج يتطاول على اسيادو الصحفيين لانهم طلبو منه بلطف الحديث باللغة الفرنسية .. و كان ورانا التبوريب متاعو فوق الملعب احسن".
ونفى محمد بوغلاب في تدوينة على صفحته بالفايسبوك هذه التصريحات مؤكدا أنه لم يصرح بذلك.
وكتب محمد بوغلاب :
اليوم السبت لم أتكلم سوى مع عاىلتي ، لا راديو ولا تلفزة وإذا برهط من الأحمر ة ينسبون لي موقفا من لاعب المنتخب الخنيسي
أقول لهولاء برة فركسو تلقاوش بغل قلعولو صفايحو
وجاء في التصريح المنسوب لمحمد بوغلاب قوله " ياسين الخنيسي مستواه سنة سادسة ج يتطاول على اسيادو الصحفيين لانهم طلبو منه بلطف الحديث باللغة الفرنسية .. و كان ورانا التبوريب متاعو فوق الملعب احسن".
ونفى محمد بوغلاب في تدوينة على صفحته بالفايسبوك هذه التصريحات مؤكدا أنه لم يصرح بذلك.
وكتب محمد بوغلاب :
اليوم السبت لم أتكلم سوى مع عاىلتي ، لا راديو ولا تلفزة وإذا برهط من الأحمر ة ينسبون لي موقفا من لاعب المنتخب الخنيسي
أقول لهولاء برة فركسو تلقاوش بغل قلعولو صفايحو
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Par:keyser3050 (France )
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