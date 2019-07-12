العرّاف محسن العيفة باكيا: قلتلكم راهي تونس باش تربح... ريتوشي كلامي طلع صحيح

Vendredi 12 Juillet 2019



باب نات

- نشر العرّاف محسن العيفة شريط فيديو على اثر نهاية مباراة تونس ومدغشقر يظهر فيه باكيا.وقال محسن العيفة " قلتلكم راهي تونس باش تربح... ريتوشي كلامي طلع صحيح".وكان العراف محسن العيفة أثار غضب الغديد من المتابعين اثر تصريحه في وقت سابق, أنه قد قام بشل حركة حارس مرمى المنتخب الغاني خلال تسديد الفرجاني ساسي للركلة الترجيحية الأخيرة في مباراة الثمن النهائي ،مستظهرا بورقة تحمل مجموعة من "الطلامس" قائلا أنه توقع بفوز المنتخب التونسي بهدف لصفر لأن المنتخب الغاني لم يسجل ،فحتى الهدف كان من أقدام تونسية...