عزالدين سعيدان يقدم أرقام مفزعة حول واقع الإقتصاد التونسي

Vendredi 12 Juillet 2019



باب نات

- كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان النمو الحقيقي المسجل في الثلاثي الاول هو 0.1 في المائة باعتبار تراجع العملة.واضاف الخبير الاقتصادي في مداخلة على قناة الحوار التونسي العجز التجاري تفاقم بعشرين في المائة حيث يتم تغطية العجز بالعملة الصعبة الغير موجودة اصلا.وشكك الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان من ارقام المعهد الوطني للاحصاء مضيفا " وضعنا الاقتصادي سيئ".واكد عز الدين سعيدان انه يتحدث عن المخاطر الاقتصادية التي تعرفها تونس بعيدا عن كذب السياسيين وبعض الاطراف الحكومية التي لها اطماع للبقاء في السلطة.وتابع عز الدين سعيدان " اوضاعنا الاقتصادية الكارثية لا تخفيها ارقام خاطئة وكاذبة لتبرير الفشل الحكومي.