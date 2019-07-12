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عزالدين سعيدان يقدم أرقام مفزعة حول واقع الإقتصاد التونسي

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان النمو الحقيقي المسجل في الثلاثي الاول هو 0.1 في المائة باعتبار تراجع العملة.
واضاف الخبير الاقتصادي في مداخلة على قناة الحوار التونسي العجز التجاري تفاقم بعشرين في المائة حيث يتم تغطية العجز بالعملة الصعبة الغير موجودة اصلا.
وشكك الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان من ارقام المعهد الوطني للاحصاء مضيفا " وضعنا الاقتصادي سيئ".
واكد عز الدين سعيدان انه يتحدث عن المخاطر الاقتصادية التي تعرفها تونس بعيدا عن كذب السياسيين وبعض الاطراف الحكومية التي لها اطماع للبقاء في السلطة.

وتابع عز الدين سعيدان " اوضاعنا الاقتصادية الكارثية لا تخفيها ارقام خاطئة وكاذبة لتبرير الفشل الحكومي.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185609

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 12 Juillet 2019 à 10h 34m |           
الدولة تصنع الإقتصاد، والرجال يصنعون الدولة....

إبكي على الرجال



Special can 201
    Les prochains matchs le dimanche 14
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
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Demi Finale
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Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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