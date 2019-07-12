نبيل القروي أمام قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي

Vendredi 12 Juillet 2019



باب نات

- يمثل رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي اليوم الجمعة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.وصرّح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لاذاعة موزاييك، بأن مثوله أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يأتي على خلفية وشايات ضدّه تقدم بها ''منظمة وأشخاص مجهولون'' وذلك على خلفية إعلانه خوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قررت توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.كما أفاد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، في بلاغ له يوم الإثنين الماضي، بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.يشار الى أن منظمة "أنا يقظ"، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي ، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.