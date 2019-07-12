Radio Babnet Tunisie On Air: Latifa Arfaoui - 3aashan Bahebak  

نبيل القروي أمام قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - يمثل رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي اليوم الجمعة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وصرّح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لاذاعة موزاييك، بأن مثوله أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يأتي على خلفية وشايات ضدّه تقدم بها ''منظمة وأشخاص مجهولون'' وذلك على خلفية إعلانه خوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.



وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قررت توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.

كما أفاد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، في بلاغ له يوم الإثنين الماضي، بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.


يشار الى أن منظمة "أنا يقظ"، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي ، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.


  
  
     
  
rtt-64c0d5ebb3ead10614ec6b055e5d4452-2019-07-12 09:27:03






0 de 0 commentaires pour l'article 185606



Special can 201
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الجمعة 12 جويلية 2019 | 9 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:42 16:16 12:32 05:09 03:17
28°
 38° % 54 :الرطــوبة
تونــس 24°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
38°-2438°-2536°-2431°-2430°-22
  • Avoirs en devises
    14173,8

  • (11 juill)
  • Jours d'importation
    79
  •              1 € = 3,23961 DT        1$ =2,87500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juill)   1259,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562921263|185606 1110|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires