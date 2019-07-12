الكاف: إقالة مدير المستشفى االجهوي على خلفية تسليم فخذ مبتور لعائلة رضيع

Vendredi 12 Juillet 2019



باب نات

- : أكدت النقابة المحلية لأعوان الصحة بتاجروين التابعة لولاية الكاف اليوم الجمعة 12 جويلية 2019 أنّه تمّت عشية أمس الخميس إقالة مدير المستشفى الجهوي بالكاف محمد بورقيبة على خلفية حادثة تسليم عائلة ساق مبتورة عوضا عن جثّة رضيعها.واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الجامعة العامة للصحة على صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك” أن إقالة مدير المستشفى المذكور “قرار متسرع وامتصاص لغضب الأهالي ومجرّد ذر رماد على الأعين”.وكانت عائلة ذهبت منذ يومين لعيادة ابنها الرضيع الذي لم يمض على ولادته سوى 5 أيام فقط ليتم اعلامهم بوفاته.و أفاد والد الرضيع في تصريح اعلامي أنه تسلم ايصالا للسماح له بإستخراج جثة ابنه من غرفة الأموات وقد تم تسليمه كيسا بلاستيكيا لم يتبين ما بداخله إلا عندما وصل إلى المنزل.وأوضح أنه بفتح الكيس تبين أن ما بداخله لم تكن جثة الرضيع بل بقايا جثة ادمية وتحديدا"فخذ" تعود لرجل لم تحدد هويته بعد.وقد قامت العائلة بإعادة الكيس إلى المستشفى واعلام الوحدات الامنية التي تنقلت إلى المستشفى وتم فتح تحقيق في الغرض ومازالت الأبحاث جارية .