الممثلة جميلة الشيحي تنفي تورطها في ادخال مواطن السجن بسبب نظرة

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - نفت الممثلة جميلة الشيحي في مداخلة عبر امواج اذاعة " ifm" ما تردد عن دورها في إدخال رجل السجن لانه كان ينظر اليها بطريقة مريبة.
وقالت جميلة الشيحي " هذه المعلومة غير صحيحة ولست من النساء التي تدخل الرجال للسجون بسبب نظرة مضيفة "الممثلين والنساء يجبون نظرات الاعجاب.
وتابع جميلة الشيحي " لو ان الامر صحيح فان رجال العالم وكل رجال تونس يدخلون السجون.
وقالت جميلة الشيحي " هذه المعلومة غير صحيحة ولست من النساء التي تدخل الرجال للسجون بسبب نظرة مضيفة "الممثلين والنساء يجبون نظرات الاعجاب.
وتابع جميلة الشيحي " لو ان الامر صحيح فان رجال العالم وكل رجال تونس يدخلون السجون.
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|Benin
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|Tunisie
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