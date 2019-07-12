الممثلة جميلة الشيحي تنفي تورطها في ادخال مواطن السجن بسبب نظرة

Vendredi 12 Juillet 2019



باب نات

- نفت الممثلة جميلة الشيحي في مداخلة عبر امواج اذاعة " ifm" ما تردد عن دورها في إدخال رجل السجن لانه كان ينظر اليها بطريقة مريبة.وقالت جميلة الشيحي " هذه المعلومة غير صحيحة ولست من النساء التي تدخل الرجال للسجون بسبب نظرة مضيفة "الممثلين والنساء يجبون نظرات الاعجاب.وتابع جميلة الشيحي " لو ان الامر صحيح فان رجال العالم وكل رجال تونس يدخلون السجون.