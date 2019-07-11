سفيان بن نصر لنبيل القروي: أنا نعرفك مليح وما تلعبهاش شرفة، احشم على روحك شوية

Jeudi 11 Juillet 2019



باب نات

- انتقد المترشح للانتخابات الرئاسية سفيان بن نصر الخميس 11 جويلية صاحب قناة نسمة ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.وقال سفيان بن نصر في حوار على اذاعة الديوان أف أم " نبيل القروي يمرمد في التونسيين موش يساعد فيهم"، مضيفا " تحب تعمل الخير أستر الناس موش بالكاميرا والفضايح".وتابع سفيان بن نصر مخاطبا نبيل القروي " أنا نعرفك مليح وما تلعبهاش شرفة، احشم على روحك شوية".