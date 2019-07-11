عياض اللومي : لا فرق بين المرزوقي و نبيل القروي فكلاهما يدافع عن القيم و المبادئ

Jeudi 11 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج هنا تونس على إذاعة ديوان اف ام قال القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي بأنه لا يرى فرقا بين الدكتور المنصف المرزوقي و نبيل القروي معتبرا أنهما يشتركان في مضاددة "السيستام " و الدفاع عن القيم ...كما أن برنامجهما السياسي و الإقتصادي متشابه