ناجي جلول: الكثير من السياسيين أصبحوا صبّابة !

Jeudi 11 Juillet 2019



باب نات

- قال القيادي السابق في حركة نداء تونس ناجي جلول الأربعاء 10 جويلية أن لدينا سياسيين في تونس برتبة صبّاب.وأوضح ناجي جلول في حوار على اذاعة موزاييك أن حركة نداء تونس تعاني من أزمة الوشاة ، مشيرا الى أن المشهد السياسي في تونس تغلب عليه الوشاية والمال الفاسد. وتابع ناجي جلول " انسحبت من نداء تونس بسبب تعيين رجال الأعمال على رأس القائمات الانتخابية".وكان ناجي جلول أعلن في 24 جوان الماضي عن استقالته بصفة رسمية من قيادة حركة نداء تونس وفك ارتباطه بها نهائيا .واوضح جلول في بيان موجه الى "الراي العام التونسي والندائيين" بخصوص هذه الاستقالة ،انها تاتي في سياق لا علاقة له بتاتا بما يشاع حول الامانة العامة وانه اتخذ هذا القرار منذ مدة ليست بالقصيرة ولكنه اجل امر اعلان الاستقالة لاسباب اخلاقية تتعلق بالظروف التي تمر بها الحركة .