ناجي جلول: الكثير من السياسيين أصبحوا صبّابة !

Jeudi 11 Juillet 2019
باب نات - قال القيادي السابق في حركة نداء تونس ناجي جلول الأربعاء 10 جويلية أن لدينا سياسيين في تونس برتبة صبّاب.
وأوضح ناجي جلول في حوار على اذاعة موزاييك أن حركة نداء تونس تعاني من أزمة الوشاة ، مشيرا الى أن المشهد السياسي في تونس تغلب عليه الوشاية والمال الفاسد. وتابع ناجي جلول " انسحبت من نداء تونس بسبب تعيين رجال الأعمال على رأس القائمات الانتخابية".
وكان ناجي جلول أعلن في 24 جوان الماضي عن استقالته بصفة رسمية من قيادة حركة نداء تونس وفك ارتباطه بها نهائيا .
واوضح جلول في بيان موجه الى "الراي العام التونسي والندائيين" بخصوص هذه الاستقالة ،انها تاتي في سياق لا علاقة له بتاتا بما يشاع حول الامانة العامة وانه اتخذ هذا القرار منذ مدة ليست بالقصيرة ولكنه اجل امر اعلان الاستقالة لاسباب اخلاقية تتعلق بالظروف التي تمر بها الحركة .
وأوضح ناجي جلول في حوار على اذاعة موزاييك أن حركة نداء تونس تعاني من أزمة الوشاة ، مشيرا الى أن المشهد السياسي في تونس تغلب عليه الوشاية والمال الفاسد. وتابع ناجي جلول " انسحبت من نداء تونس بسبب تعيين رجال الأعمال على رأس القائمات الانتخابية".
وكان ناجي جلول أعلن في 24 جوان الماضي عن استقالته بصفة رسمية من قيادة حركة نداء تونس وفك ارتباطه بها نهائيا .
واوضح جلول في بيان موجه الى "الراي العام التونسي والندائيين" بخصوص هذه الاستقالة ،انها تاتي في سياق لا علاقة له بتاتا بما يشاع حول الامانة العامة وانه اتخذ هذا القرار منذ مدة ليست بالقصيرة ولكنه اجل امر اعلان الاستقالة لاسباب اخلاقية تتعلق بالظروف التي تمر بها الحركة .
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|-
|-
|-
|-
|Nigeria
En continu
- 09:54 إلا طاووس لا بواكي لها..
- Hier 18:52 وزير الدّاخليّة يستقبل سفير فرنسا بتونس
- Hier 18:48 فاضل محفوظ: قد أنسحب من حركة مشروع تونس
- Hier 17:01 هبة أمريكية للإدارة العامة للسجون والإصلاح
- Hier 16:36 مراحل تطور حركة النهضة عبر العصور..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:07
|19:42
|16:16
|12:32
|05:08
|03:16
|
31°
|33°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|33°-22
|35°-24
|38°-26
|35°-24
|30°-23
Follow @babnet_Tunisie
(138 729) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 667) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 492) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 514) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 190) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 902) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 73 348) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 089) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 604) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 268) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 016) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 714) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 973) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 255) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 444) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 790) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 412) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 091) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 38 861) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 471) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:independentMen (Tunisia )
Sur: سفير الإتحاد الاوروبي : الإقتصاد التونسي في قبضة عدد قليل من العائلات و المحتكرين