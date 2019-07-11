Jeudi 11 Juillet 2019



باب نات

- قال المعلق الرياضي بقناة بيين سبورت رؤوف خليف أن المنتخب التونسي لديه جميع المؤهلات للفوز على منتخب مدغشقر والعبور للدور النصف النهائي.وأضاف رؤوف خليف في مداخلة على قناة التاسعة " المنتخب التونسي أفضل من منتخب مدغشقر"، مضيفا " رغم أن تونس أفضل على الورق من منتخب مدغشقر فالمباراة صعبة".وتابع رؤوف خليف " جماعة الكيراتين ان شاء الله يكونو دوبل فيتامين".