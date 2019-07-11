Jeudi 11 Juillet 2019
باب نات - قال المعلق الرياضي بقناة بيين سبورت رؤوف خليف أن المنتخب التونسي لديه جميع المؤهلات للفوز على منتخب مدغشقر والعبور للدور النصف النهائي.
وأضاف رؤوف خليف في مداخلة على قناة التاسعة " المنتخب التونسي أفضل من منتخب مدغشقر"، مضيفا " رغم أن تونس أفضل على الورق من منتخب مدغشقر فالمباراة صعبة".
وتابع رؤوف خليف " جماعة الكيراتين ان شاء الله يكونو دوبل فيتامين".
وأضاف رؤوف خليف في مداخلة على قناة التاسعة " المنتخب التونسي أفضل من منتخب مدغشقر"، مضيفا " رغم أن تونس أفضل على الورق من منتخب مدغشقر فالمباراة صعبة".
وتابع رؤوف خليف " جماعة الكيراتين ان شاء الله يكونو دوبل فيتامين".
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|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
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|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
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|0
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|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
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|N
|P
|DB
|9
|3
|3
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|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
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|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
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|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
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|Groupe E
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|N
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|DB
|7
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|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
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|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|-
|-
|-
|-
|Nigeria
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Par:independentMen (Tunisia )
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