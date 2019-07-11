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ناجي البغوري لسفير الاتحاد الأوروبي بتونس: من مدح وذم فقد كذب مرتين

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
باب نات - علّق نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري على تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس بارغماني والتي قال فيها أن الاقتصاد التونسي ينخره الفساد و يحتكره لوبيات وثلاثة عائلات .

وقام ناجي البغور بنقل تدوينة على صفحته بالفايسبوك كتب فيها " قبل اسابيع صرح سفير الاتحاد الاوروبي بتونس، باتريس بارغماني بأن الاقتصاد التونسي سيتعافى وسيحقق نموا محترما وان تونس هي تجربة ديمقراطية فريدة في المنطقة ،كان امله انذاك ان تمضي تونس على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق في افق 2019لانجاح مهامه ،ولما خاب امله في ذلك صرح بأن الاقتصاد التونسي تحكمه لوبيات،،ومراكز نفوذ".
وأضاف " سعادة السفير ،نحن مرتاحون لعدم امضاء الاتفاق بشروطكم رغم استعدادنا لتعاون متكافئ وعلاقات احترام متوازنة ،ولكن لا يمكن ان نصدق سرعة انتقالكم من المدح الى الذم".

وتابع "أما عن اللوبيات ومراكز النفوذ، فنحن اولى باكتشافها والتعامل معها".



  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie
    20:00: Madagascar - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
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