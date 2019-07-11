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أحمد الصدّيق : ''الرّيق البارد'' و''الخور'' الذي تسبب في تفكّك الجبهة سببه حمة الهمامي

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
باب نات - حمّل الاربعاء 10 جويلية، القيادي بحزب الطليعة أحمد الصديق، مسؤولية تفكيك الجبهة الشعبية للناطق الرسمي حمّة الهمامي لاتخاذه توجّها اقصائيا وتدميريا وفق تعبيره.
وقال خلال استضافته في برنامج تونس اليوم على الحوار التونسي "حمة الهمامي تعامل مع مكونات الجبهة بتجاهل واقصاء وهو يتحمّل جزء كبيرا من المسؤولية في تفكك الجبهة الشعبية".
وتابع قائلا "اليوم لم يعد هناك جبهة شعبية بل هناك تكتل بين حزبين هما حزب العمال والتيار الشعبي، وثمة برشة خور لا يطاق".







  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie
    20:00: Madagascar - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
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