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بن سالم : أرفض ترشّح الغنوشي للرئاسة لأنه ليس شخصية توافقية ولا يمكنه توحيد التوانسة

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
باب نات - قال الاربعاء 10 جويلية، القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم إنه يرفض رفضا قاطعا ترشيح النهضة لزعيم الحركة راشد الغنوشي.
وتابع قائلا "يجب أن نتجنّب الاستقطاب الثنائي، موش من مصلحتنا يكون المرشح من النهضة، أنا نتصور أحسن حاجة مريحة تكون شخصية وطنية توافقية، لأن رئاسة الجمهورية مكان لتوحيد التوانسة " مشيرا إلى أن الغنوشي ليس شخصية توافقية ولا يمكنه توحيد التوانسة.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185532

Karimyousef  (France)  |Jeudi 11 Juillet 2019 à 10h 40m |           
Bravo, bravo et bravo d'avoir déclaré cette vérité,la candidature de Ghannouchi sera une vraie catastrophe pour la Tunisie sur tous les plans.ghannouchi doit dire clairement et tout de suite qu'il n'est pas candidat.



Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie
    20:00: Madagascar - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
- - Nigeria Nigeria


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