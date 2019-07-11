بن سالم : أرفض ترشّح الغنوشي للرئاسة لأنه ليس شخصية توافقية ولا يمكنه توحيد التوانسة

Jeudi 11 Juillet 2019



باب نات

- قال الاربعاء 10 جويلية، القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم إنه يرفض رفضا قاطعا ترشيح النهضة لزعيم الحركة راشد الغنوشي.وتابع قائلا "يجب أن نتجنّب الاستقطاب الثنائي، موش من مصلحتنا يكون المرشح من النهضة، أنا نتصور أحسن حاجة مريحة تكون شخصية وطنية توافقية، لأن رئاسة الجمهورية مكان لتوحيد التوانسة " مشيرا إلى أن الغنوشي ليس شخصية توافقية ولا يمكنه توحيد التوانسة.