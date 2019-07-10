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بوغلاب معلّقا على تأسيس حركة ''هلموا لتونس'': إلي يمروح ما عندو حتى خدمة يولي ''ناشط حقوقي''

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - قال الاعلامي محمد بوغلاب في مداخلة على قناة التاسعة على تاسيس حركة ''هلموا لتونس'' بخلفية عسكرية وحقوقية مثير للجدل.
واضاف بوغلاب "السيد مصطفى صاحب الطابع كان رئيسا لحزب الوفاق بعد الثورة واليوم فتح باتيمدة جديدة.
وتابع بوغلاب" الاصرار على تقديم الخلفية العسكرية والحديث عن نشطاء حقوقيين غير مفهوم متابعا" إلي يمروح ما عندو حتى خدمة يولي "ناشط حقوقي".
وحذر بوغلاب من دخول العسكريين في العمل السياسي مضيفا « هذه ليست من تقاليدنا »


وكانت قيادات عسكرية سابقة اختارت الالتحاق بالساحة السياسية ضمن حركة اطلقوا عليها اسم "هلموا لتونس" ، مراهنين على "اختلاف مرجعيتهم كتونسيين تربوا على الانضباط والالتزام بالقانون داخل المؤسسة العسكرية"، وفق ما أكده رئيس الحركة مصطفى صاحب الطابع .


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie
    20:00: Madagascar - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
- - Nigeria Nigeria


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