بوغلاب معلّقا على تأسيس حركة ''هلموا لتونس'': إلي يمروح ما عندو حتى خدمة يولي ''ناشط حقوقي''

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - قال الاعلامي محمد بوغلاب في مداخلة على قناة التاسعة على تاسيس حركة ''هلموا لتونس'' بخلفية عسكرية وحقوقية مثير للجدل.
واضاف بوغلاب "السيد مصطفى صاحب الطابع كان رئيسا لحزب الوفاق بعد الثورة واليوم فتح باتيمدة جديدة.
وتابع بوغلاب" الاصرار على تقديم الخلفية العسكرية والحديث عن نشطاء حقوقيين غير مفهوم متابعا" إلي يمروح ما عندو حتى خدمة يولي "ناشط حقوقي".
وحذر بوغلاب من دخول العسكريين في العمل السياسي مضيفا « هذه ليست من تقاليدنا »
وكانت قيادات عسكرية سابقة اختارت الالتحاق بالساحة السياسية ضمن حركة اطلقوا عليها اسم "هلموا لتونس" ، مراهنين على "اختلاف مرجعيتهم كتونسيين تربوا على الانضباط والالتزام بالقانون داخل المؤسسة العسكرية"، وفق ما أكده رئيس الحركة مصطفى صاحب الطابع .
واضاف بوغلاب "السيد مصطفى صاحب الطابع كان رئيسا لحزب الوفاق بعد الثورة واليوم فتح باتيمدة جديدة.
وتابع بوغلاب" الاصرار على تقديم الخلفية العسكرية والحديث عن نشطاء حقوقيين غير مفهوم متابعا" إلي يمروح ما عندو حتى خدمة يولي "ناشط حقوقي".
وحذر بوغلاب من دخول العسكريين في العمل السياسي مضيفا « هذه ليست من تقاليدنا »
وكانت قيادات عسكرية سابقة اختارت الالتحاق بالساحة السياسية ضمن حركة اطلقوا عليها اسم "هلموا لتونس" ، مراهنين على "اختلاف مرجعيتهم كتونسيين تربوا على الانضباط والالتزام بالقانون داخل المؤسسة العسكرية"، وفق ما أكده رئيس الحركة مصطفى صاحب الطابع .
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Par:aziz75 (France )
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