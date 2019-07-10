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جلال بريك لنبيل القروي: كان جيت تدفع في الضرائب متاعك للدولة راو الزواولة ما يستحقولكشي

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - علّق الناشط على الأنترنت جلال بريك على تحجير السفر وتجميد أموال نبيل القروي وشقيقه.

وقال جلال بريك في شريط فيديو تناقلته بكثرة صفحات التواصل الاجتماعي أن نبيل القروي متهرب ضريبيا وليس فوق القانون ويجب محاسبته، مضيفا " حتى واحد ماهو فوق راسو ريشة".


واستغرب جلال بريك اتهام نبيل القروي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء تجميد أمواله قائلا " أش مدخل يوسف الشاهد في الحكاية منظمة أنا يقظ هي من تقدمت بالشكاية وليس رئيس الحكومة".

وتابع جلال بريك مخاطبا نبيل القروي " كان جيت تدفع في الضرائب متاعك للدولة راو الزواولة ما يستحقولكشي".




  
  
     
  
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Special can 201
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    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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