لطفي العماري حول المحكمة الدستورية: مخزن مسكر ولا يسيطر عليها الاخوان

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - قال الاعلامي لطفي العماري الثلاثاء 9 جويلية على قناة الحوار التونسي أن حركة النهضة تريد السيطرة على المحكمة الدستورية كما بقية الهيئات الدستورية حتى تخدم مصالحها وطموحاتها في البقاء في الحكم.
وشبه لطفي العماري التعطيل الذي اتهم النهضة بالوقوف وراءه بما حصل في المحكمة الدستورية الليبية وانقلاب الإخوان المسلمين عليها، حسب تحليلة... مضيفا " لابد من الابتعاد عن منطق الغنيمة".
وتابع لطفي العماري " مخزن مسكر ولا ...".
وشبه لطفي العماري التعطيل الذي اتهم النهضة بالوقوف وراءه بما حصل في المحكمة الدستورية الليبية وانقلاب الإخوان المسلمين عليها، حسب تحليلة... مضيفا " لابد من الابتعاد عن منطق الغنيمة".
وتابع لطفي العماري " مخزن مسكر ولا ...".
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- Hier 17:02 زعيمات تونسيات: ألفة يوسف وعبير موسي ..
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Par:rommen (Tunisia )
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