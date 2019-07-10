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لطفي العماري حول المحكمة الدستورية: مخزن مسكر ولا يسيطر عليها الاخوان

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - قال الاعلامي لطفي العماري الثلاثاء 9 جويلية على قناة الحوار التونسي أن حركة النهضة تريد السيطرة على المحكمة الدستورية كما بقية الهيئات الدستورية حتى تخدم مصالحها وطموحاتها في البقاء في الحكم.

وشبه لطفي العماري التعطيل الذي اتهم النهضة بالوقوف وراءه بما حصل في المحكمة الدستورية الليبية وانقلاب الإخوان المسلمين عليها، حسب تحليلة... مضيفا " لابد من الابتعاد عن منطق الغنيمة".
وتابع لطفي العماري " مخزن مسكر ولا ...".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185478

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 10 Juillet 2019 à 11h 28m |           
لعنة الله على كل غراب مخرب للبلاد، محفر لنفق كراهية و استئصالية، مدبر لكل انقلاب عن الشرعية، ناهق بما يؤسس لفتن اجتماعية و جهوية و مذهبية



Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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