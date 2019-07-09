العياري: كيما طبقتوا القانون على نبيل القروي، طبقوه على سليم العزّابي

Mardi 09 Juillet 2019



باب نات

- قال النائب المستقل ياسين العياري في حوار عبر امواجى اذاعة اكسبرس اف ام اليوم أنه في صورة إثبات تورط نبيلى القروي في القضايا المرفوعة ضده، فإنه يبارك الإجراءات القانونية والقضائية التي تم إتخاذها ضده من تجميد أموال وتحجير سفر.وأضاف ياسين العياري أنه رفع قضية ضد الأمين العام لحزب "تحيا تونس" سليم العزابي إثر إقتنائه لأرض دولية قيمتها مليون دينار، لكنه إشتراها بمبلغ لا يتجاوز ال50 ألف دينار.وعبر العياري عن استغرابه من عدم إستدعاء سليم العزابي إلى حد هذه اللحظة للإستماع إلى أقواله .وأشار النائب إلى أن القضية مازالت مفتوحة إلى حد الآن، قائلا إن توقيت إتخاذ القرارات ضد نبيل القروي يطرح أكثر من إستفهام.