العياري: كيما طبقتوا القانون على نبيل القروي، طبقوه على سليم العزّابي

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - قال النائب المستقل ياسين العياري في حوار عبر امواجى اذاعة اكسبرس اف ام اليوم أنه في صورة إثبات تورط نبيلى القروي في القضايا المرفوعة ضده، فإنه يبارك الإجراءات القانونية والقضائية التي تم إتخاذها ضده من تجميد أموال وتحجير سفر.
وأضاف ياسين العياري أنه رفع قضية ضد الأمين العام لحزب "تحيا تونس" سليم العزابي إثر إقتنائه لأرض دولية قيمتها مليون دينار، لكنه إشتراها بمبلغ لا يتجاوز ال50 ألف دينار.
وعبر العياري عن استغرابه من عدم إستدعاء سليم العزابي إلى حد هذه اللحظة للإستماع إلى أقواله .
وأشار النائب إلى أن القضية مازالت مفتوحة إلى حد الآن، قائلا إن توقيت إتخاذ القرارات ضد نبيل القروي يطرح أكثر من إستفهام.
وأضاف ياسين العياري أنه رفع قضية ضد الأمين العام لحزب "تحيا تونس" سليم العزابي إثر إقتنائه لأرض دولية قيمتها مليون دينار، لكنه إشتراها بمبلغ لا يتجاوز ال50 ألف دينار.
وعبر العياري عن استغرابه من عدم إستدعاء سليم العزابي إلى حد هذه اللحظة للإستماع إلى أقواله .
وأشار النائب إلى أن القضية مازالت مفتوحة إلى حد الآن، قائلا إن توقيت إتخاذ القرارات ضد نبيل القروي يطرح أكثر من إستفهام.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:31
|05:07
|03:14
|
29°
|28°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|28°-25
|33°-23
|34°-22
|34°-24
|37°-25
Follow @babnet_Tunisie
(138 638) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(127 968) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 447) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 198) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 155) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 660) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 72 271) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 044) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 55 029) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 469) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 043) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 974) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 484) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 575) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 236) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 423) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 745) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 377) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 846) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 445) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:sarramba (Tunisia )
Sur: سفيان بالناصر يُعلن ترشحه إلى الإنتخابات الرئاسية