ياسين العياري: 70 في المائة من النواب ماعندهمش باكالوريا وتحبوهم يشرعوا قوانين جيدة

Mardi 09 Juillet 2019



باب نات

- هاجم النائب ياسين العياري في حوار عبر امواج اذاعة " كاب اف ام" ان النواب في البرلمان لا يملكون المؤهلات لتشريع القوانيبن.وأضاف ياسين العياري " 70 في المائة من النواب لا يملكون شهائد باكالوريا والبعض يريد منهم ان يشرعوا قوانين جيدة مضيفا " لا يملكون المعرفة الادنى للقيام بالتشريعات اللازمة.وتابع ياسين العياري " لقد اكتشفت جهل عدد من النواب بالقوانين وهذه مصيبة لان البرلمان مهمته الاساسية هو التشريع.