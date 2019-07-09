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ياسين العياري: 70 في المائة من النواب ماعندهمش باكالوريا وتحبوهم يشرعوا قوانين جيدة

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - هاجم النائب ياسين العياري في حوار عبر امواج اذاعة " كاب اف ام" ان النواب في البرلمان لا يملكون المؤهلات لتشريع القوانيبن.
وأضاف ياسين العياري " 70 في المائة من النواب لا يملكون شهائد باكالوريا والبعض يريد منهم ان يشرعوا قوانين جيدة مضيفا " لا يملكون المعرفة الادنى للقيام بالتشريعات اللازمة.
وتابع ياسين العياري " لقد اكتشفت جهل عدد من النواب بالقوانين وهذه مصيبة لان البرلمان مهمته الاساسية هو التشريع.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 185429

Kamelwww  (France)  |Mardi 09 Juillet 2019 à 15h 10m |           

شكرا ياسين وأنا أشاطرك هذا الرأي. فعلا أغلبية النواب مستواهم ضحل جدا ولا يمكنهم فهم القوانين والتشريعات. وهم موجودون في البرلمان للتهريج فقط. أما اللوم فهو على من إنتخبهم.

مثل هؤلاء النواب كمثل كثير من المسؤولين في الدولة وخاصة في القطاع الأمني... مع الأسف.

القوانين والتشريعات أمور معقدة، وأن تطلب من هؤلاء النواب أن يفهموها فكأنك تطلب منهم أن يشرحوا لك " تهافت الفلاسفة " للغزالي أو "تهافت التهافت " لإبن رشد...



Lechef  (Tunisia)  |Mardi 09 Juillet 2019 à 14h 50m |           
Un niveau académique suffisant devrait constituer une condition nécessaire et suffisante pour intègre l'AFP très bonne remarque



Special can 201
    Prochain match demain le mercredi 10 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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