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مصطفى بن أحمد للهاروني : كان عندك شروط اشرطهم عالنهضة موش عالشاهد

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - انتقد الثلاثاء 9 جويلية، نائب رئيس الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني التي قال فيها إن الحركة تتفاوض مع الشاهد للبقاء في الحكومة بشروط أو الخروج منها بشروط.

وقال خلال استضافته في برنامج ميدي شو "السيّد هذا ما عندوش امكانية بش يشرط، وكان عندو شروط يشرطهم على الحركة متاعو، على جماعتو، نوابه ووزراؤه موش على غيرو".






  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
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Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
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