مصطفى بن أحمد للهاروني : كان عندك شروط اشرطهم عالنهضة موش عالشاهد

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - انتقد الثلاثاء 9 جويلية، نائب رئيس الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني التي قال فيها إن الحركة تتفاوض مع الشاهد للبقاء في الحكومة بشروط أو الخروج منها بشروط.
وقال خلال استضافته في برنامج ميدي شو "السيّد هذا ما عندوش امكانية بش يشرط، وكان عندو شروط يشرطهم على الحركة متاعو، على جماعتو، نوابه ووزراؤه موش على غيرو".
وقال خلال استضافته في برنامج ميدي شو "السيّد هذا ما عندوش امكانية بش يشرط، وكان عندو شروط يشرطهم على الحركة متاعو، على جماعتو، نوابه ووزراؤه موش على غيرو".
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- Hier 18:21 اعتصام مفتوح بالقصبة لإطارات الشؤون الدينية
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Par:Elmejri (Switzerland )
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