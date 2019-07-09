وزارة الداخلية تنفي انقلاب حافلة سياحية ووقوع عدد من القتلى وتدعو إلى التحري قبل تداول الأخبار

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - نفت الثلاثاء 9 جويلية، وزارة الداخلية ما تم تداوله بخصوص انقلاب حافلة سياحية أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحي موضحة أن ما تم تداوله لا يعدو أن يكون إلا إعادة نشر لخبر حادث المرور الذي جد بولاية قابس يوم 07 أفريل 2019.
ودعت الوزارة الجميع إلى مزيد التحري قبل تداول مثل هذه الأخبار، لما لذلك من انعكاسات سلبية لدى عموم المواطنين وفق نص البيان.
ودعت الوزارة الجميع إلى مزيد التحري قبل تداول مثل هذه الأخبار، لما لذلك من انعكاسات سلبية لدى عموم المواطنين وفق نص البيان.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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